Guararapes firma convênio para revitalização do Horto Florestal

O prefeito de Guararapes, Alex Arruda, assinou nesta semana na Secretaria de Justiça e Cidadania um convênio para a revitalização do Horto Florestal da cidade. O investimento total será de R$ 1,4 milhão, dos quais R$ 1 milhão virão do governo estadual e R$ 400 mil serão custeados pelo município como contrapartida.

O projeto prevê diversas intervenções no espaço, entre elas a instalação de quiosques e banheiros, construção de uma casa para o caseiro, reforma do campo de futebol, da pista de motocross e da pista de caminhada. Também está prevista a drenagem do terreno para reduzir riscos de alagamentos e preservar o solo.

Outra medida anunciada é o cercamento completo da área com alambrado, com o objetivo de aumentar a segurança e evitar invasões e depredações. O plano inclui ainda ações de paisagismo e o replantio da mata ciliar como forma de preservação ambiental.