PM apreende cigarros ilegais e dinheiro em comércio de Penápolis

Uma operação realizada pela Polícia Militar no domingo, 11, em um estabelecimento localizado no bairro Alphaville, em Penápolis, terminou com a apreensão de 136 maços de cigarros de origem estrangeira e R$ 3.661 em espécie.

Durante patrulhamento, os agentes decidiram averiguar o local e abordaram os responsáveis pelo comércio. No interior do imóvel, além dos produtos contrabandeados, também foi localizada uma bolsa com o dinheiro.

O casal responsável foi conduzido até a sede da Polícia Federal. No depoimento, a mulher admitiu ser a dona dos itens irregulares e foi detida por contrabando. Já o companheiro foi ouvido e liberado.