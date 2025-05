Birigui se articula para criar polo referência de energia verde

Eliel Robson, coordenador de ESG da ITB Equipamentos Elétricos, reforçou a aderência da proposta às novas exigências do mercado: “A transição energética é irreversível. Ver o município se posicionando como protagonista na descarbonização fortalece tudo o que já praticamos na ITB.”

Tradição em organização produtiva

Birigui já é reconhecida como sede da CPL do Calçado Infantil, sob gestão do Sinbi (Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui). Com o novo foco em energia limpa, o município amplia sua atuação estratégica em setores-chave da economia, consolidando-se como um polo regional de inovação, sustentabilidade e competitividade.

Como próximo passo, o grupo deve submeter a proposta ao edital estadual, buscando recursos e reconhecimento formal para dar continuidade ao projeto. A expectativa é de que a CPL de Energia Limpa contribua para um futuro mais verde, tecnológico e promissor para Birigui e toda a região.