Polícia Militar prende acusado de violência doméstica

No final da tarde desse domingo, 11, a Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica no Distrito de Vicentinópolis, pertencente ao município de Santo Antônio do Aracanguá.

A equipe foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou a vítima com lesões visíveis na face e no pescoço, provocadas por seu ex-companheiro. O agressor apresentava arranhões e escoriações, possivelmente decorrentes da resistência da vítima.

Após ser localizado, ele foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.