Jovem morre em colisão entre motos na rodovia Marechal Rondon

Equipes de resgate foram acionadas imediatamente. Apesar do socorro, Letícia não resistiu e teve a morte confirmada cerca de duas horas depois. O condutor da moto em que ela estava sofreu ferimentos graves e permanece sob cuidados médicos. Já o piloto da outra moto envolvida sofreu lesões leves.

Segundo informações iniciais, a colisão ocorreu por volta das 14h30 no quilômetro 571,2 da pista leste, no sentido Guararapes. A Honda Titan onde Letícia estava foi atingida na traseira por uma Yamaha XT 660.

A Polícia Rodoviária esteve no local e isolou a área para os trabalhos de perícia. Após a conclusão da investigação no trecho, os dois veículos foram liberados, estando com documentação regular, assim como os condutores.