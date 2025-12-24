O Aeroporto de Araçatuba projeta a circulação de cerca de 4,5 mil passageiros entre os dias 20 de dezembro e 4 de janeiro, considerando embarques e desembarques. O número representa crescimento de 24,85% em relação ao mesmo período do ano passado, quando aproximadamente 3.670 pessoas utilizaram o terminal.

No período, estão previstas 50 operações aéreas, com voos diretos para Viracopos (Campinas) e Congonhas (São Paulo), operados pelas companhias Azul e Gol. O aumento acompanha a maior demanda por viagens durante as festas de Natal e Ano Novo.

Segundo a ASP – Aeroportos Paulistas, concessionária responsável pela gestão do terminal, os dados indicam a ampliação da demanda regional. De acordo com o coordenador João Paulo Neves, o aeroporto mantém papel relevante na conexão de Araçatuba e região com as principais malhas aéreas do país.

Operações regulares