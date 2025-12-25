25 de dezembro de 2025
VIOLÊNCIA

“Nego Tum” é morto a tiros na manhã de Natal em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Márcio do Nascimento Felipe estava sentado em uma cadeira na calçada quando foi surpreendido pelos disparos
Márcio do Nascimento Felipe estava sentado em uma cadeira na calçada quando foi surpreendido pelos disparos

Márcio do Nascimento Felipe, de 48 anos, conhecido pelo apelido de “Nego Tum”, morreu após ser baleado no fim da manhã desta quinta-feira (25), na Rua Contabilista Antônio Souza Lima, no bairro Vilela, em Araçatuba.

De acordo com informações apuradas no local, a vítima estava sentada em uma cadeira de área, na calçada, quando foi surpreendida pelos disparos. O socorro chegou a ser acionado, mas o óbito foi confirmado ainda no endereço.

Um segundo homem também foi atingido e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Até o momento, não há detalhes oficiais sobre a dinâmica nem sobre a motivação do crime. A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área para o trabalho da equipe do Instituto de Criminalística. Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

Ainda segundo relatos de moradores, “Nego Tum” já havia se envolvido em um episódio anterior que ganhou repercussão na cidade: no ano passado, ele teria incendiado três motocicletas pertencentes a vigias, após se irritar com o barulho de uma buzina. O caso foi noticiado, à época, pelo jornal Folha da Região.

A Polícia Civil deve investigar o homicídio e buscar imagens e testemunhas que ajudem a esclarecer os fatos.

