Márcio do Nascimento Felipe, de 48 anos, conhecido pelo apelido de “Nego Tum”, morreu após ser baleado no fim da manhã desta quinta-feira (25), na Rua Contabilista Antônio Souza Lima, no bairro Vilela, em Araçatuba.

De acordo com informações apuradas no local, a vítima estava sentada em uma cadeira de área, na calçada, quando foi surpreendida pelos disparos. O socorro chegou a ser acionado, mas o óbito foi confirmado ainda no endereço.

Um segundo homem também foi atingido e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa. O estado de saúde dele não foi divulgado.