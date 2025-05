UBSs de Araçatuba seguem com vacinação contra gripe; confira

A mobilização do Dia D de vacinação em Araçatuba, realizada neste sábado (10), resultou na aplicação de 3.658 doses de vacinas em toda a cidade. A ação contou com a participação das 17 Unidades Básicas de Saúde da área urbana, que funcionaram em horário estendido, das 8h às 17h, para atender a população com imunização contra a gripe e outras doenças.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foram administradas 3.314 doses da vacina contra influenza e 344 doses de outros imunizantes, como os de covid-19, HPV, febre amarela, poliomielite, dengue e DT (difteria e tétano).

Durante a campanha, também foram realizadas 879 triagens odontológicas em adultos com mais de 40 anos e idosos, como parte das ações de prevenção ao câncer de boca.

Cobertura vacinal segue abaixo do ideal