Coragem de mãe: Carolina e a vida com o pequeno Arthur

Neste Dia das Mães, a Folha da Região/Sampi presta uma homenagem mais do que especial àquelas que exercem a maternidade com uma força que transcende o comum. Mães que, além de todas as responsabilidades da criação, enfrentam jornadas desafiadoras ao lado de seus filhos com necessidades especiais. Histórias como a de Carolina Nonato, 34 anos, nos inspiram e emocionam.

Carolina é mãe de três filhos, e sua vida tomou um novo rumo quando seu caçula, Arthur, de apenas 3 anos, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O primeiro sinal veio com um atraso no desenvolvimento motor. Preocupada, ela buscou ajuda médica em sua cidade, Coroados, no interior, e após avaliações, veio a confirmação do diagnóstico. Desde então, Carolina se dedica incansavelmente à evolução e ao bem-estar do filho.

Sua rotina é marcada por terapias, consultas e, acima de tudo, muito amor e paciência. Entre idas e vindas com Arthur, ela ainda encontra tempo para cuidar dos outros dois filhos, mantendo o lar com carinho e uma força admirável. Como muitas mães atípicas, Carolina precisou se reinventar, aprender sobre o autismo, enfrentar preconceitos e, sobretudo, enxergar o mundo através dos olhos do filho.