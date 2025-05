Jovem é alvo de operação e tem dinheiro e maquininhas apreendidas

Um jovem de 18 anos foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Birigui, nesta sexta-feira, 10. Durante o cumprimento de um mandado de busca, os agentes encontraram R$ 4.500 em espécie e 55 maquininhas de cartão do tipo point mini. A ação ocorreu em uma residência no bairro Portal da Pérola 2.

Além do dinheiro e dos equipamentos, a polícia também apreendeu 32 cédulas de R$ 20 com sinais de falsificação. O imóvel revistado fica na rua Valério Anhê Ribalta. A investigação é conduzida pela Delegacia do Município, sob comando do delegado Eduardo Lima de Paula.

Com autorização judicial, os investigadores acessaram dados do celular e do computador do suspeito. As análises preliminares indicam participação em grupos virtuais voltados à exploração de “cassinos online” e softwares similares, frequentemente associados a fraudes financeiras.