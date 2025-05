Foragido da Justiça morre após reagir a cerco do Baep

Durante a aproximação das equipes, Silva teria corrido pelos fundos do imóvel, atravessando uma cerca de arame farpado e seguindo em direção à mata. Parte do efetivo já o aguardava nesse ponto, por se tratar de uma possível rota de fuga. Mesmo com ordem de parada, o homem não obedeceu e seguiu em fuga.

Com ele, foi apreendida uma pistola calibre 9 milímetros com numeração suprimida e dez munições. A polícia também encontrou uma identidade falsa, que teria sido usada para enganar fiscalizações. A área foi isolada para perícia, com acompanhamento do delegado plantonista da região.

A ocorrência foi registrada como homicídio decorrente de intervenção policial, por legítima defesa. As armas dos policiais também foram recolhidas para exames. O corpo de Silva foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba, onde passaria por necropsia antes de ser liberado.