PM encontra porções e pés de maconha em residência de Buritama

De acordo com os cabos PM Magno e PM Freitas, os dois estavam sentados em uma cadeira na entrada de uma residência. Nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal, mas, no corredor do imóvel, os policiais localizaram uma pequena caixa contendo quatro porções de maconha — três delas embaladas em sacos tipo zip lock e uma em um recipiente plástico — além de R$ 100 em dinheiro.

As plantas foram localizadas e, após buscas no interior do imóvel, nada mais foi encontrado. Os dois homens foram detidos e levados ao plantão policial de Birigui, onde a ocorrência foi registrada. Após o depoimento, o delegado determinou a elaboração do boletim por porte de entorpecentes e liberou os envolvidos.