Mulher morre e marido fica gravemente ferido em acidente na Rondo

Por motivos ainda apurados, uma picape colidiu na traseira da moto, arremessando os dois ocupantes na pista. Na sequência do acidente, um ônibus com destino a São Bernardo do Campo, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e atropelou a mulher, que morreu no local. O motorista da moto foi socorrido em estado grave ao Pronto-socorro de Birigui, mas estava consciente, conforme informado pelas equipes de resgate.

A área do acidente foi isolada pela Polícia Militar Rodoviária, com apoio da concessionária Via Rondon e do Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil e a perícia técnica também estiveram no local para os levantamentos necessários.

Após os procedimentos, o corpo de Márcia foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A motocicleta teve perda total.

As causas do acidente serão investigadas.