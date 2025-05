Centro de Birigui terá ruas fechadas neste sábado

A Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, realizará neste sábado (10) um teste viário no Centro da cidade, com foco na ampliação de espaços destinados à circulação de pedestres. A medida integra o Plano Viário Municipal e visa promover uma mobilidade urbana mais segura e sustentável.

Durante o teste, dois quarteirões da Rua Barão do Rio Branco ficarão interditados ao tráfego de veículos: entre as ruas Siqueira Campos e Bento da Cruz, e entre Bento da Cruz e Sete de Dezembro. A interdição ocorrerá das 6h às 17h, com os trechos devidamente sinalizados.

A Guarda Civil Municipal (GCM) será responsável pela fiscalização, enquanto agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana coordenarão a sinalização e colherão a opinião de pedestres e comerciantes sobre a iniciativa.