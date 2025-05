Trecho da João Cernach liberado em Birigui após obra emergencial

A Prefeitura de Birigui liberou, às 17h desta sexta-feira (9), o tráfego de veículos no trecho da Avenida João Cernach, no cruzamento com a Rua Egydio Navarro. O local estava interditado desde o fim do ano passado devido ao desmoronamento de parte da pista no sentido bairro-centro.

A recuperação da via foi realizada com recursos e mão de obra próprios do município, segundo informou a administração municipal. A obra foi tratada como prioridade pela prefeita Samanta Borini, que destacou o empenho da equipe mesmo diante das dificuldades enfrentadas ao longo da execução.

“Inicialmente, estabelecemos prazo de 60 dias para que o trecho fosse recuperado. Mas, devido ao período de chuvas e a algumas intercorrências durante o processo, acabamos excedendo um pouco esse prazo”, explicou a prefeita.