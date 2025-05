Colisão entre carro e carreta deixa uma mulher morta na SP-320

Uma mulher morreu em um grave acidente registrado na tarde dessa quinta-feira, 8, na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Cosmorama, a aproximadamente 130 km de Araçatuba.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o carro conduzido por ela cruzou a pista dupla na altura do km 496 e colidiu frontalmente com uma carreta que seguia no sentido oposto. Com o impacto da batida, o caminhão tombou no canteiro central da rodovia.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O condutor da carreta sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao pronto-socorro de Votuporanga.