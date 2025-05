Dupla é presa por tráfico de drogas pela Rocam em Araçatuba

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas nessa quinta-feira, 8, em Araçatuba, durante ação da Rocam com apoio da Força Tática. A abordagem ocorreu na avenida Dois de Dezembro, no bairro Jardim TV.

Os policiais patrulhavam a região quando avistaram os dois suspeitos em uma moto vermelha. Ambos já eram conhecidos por envolvimento com o tráfico. Durante a revista, foram encontrados com o passageiro dois pacotes com 100 microtubos de cocaína, e com o condutor, R$ 370 em espécie.

Com base em informações prévias e no histórico dos abordados, a equipe seguiu até uma casa na rua Antônio de Godoy, apontada como ponto de preparação e distribuição de drogas. O imóvel estava com o portão aberto e em condições de abandono.