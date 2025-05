Mulher é atacada por pitbull em canil clandestino em Birigui

Uma mulher de 48 anos ficou gravemente ferida após ser atacada por um pitbull dentro de uma residência que funcionava como canil irregular em Birigui, na manhã dessa quinta-feira, 8. O caso aconteceu na rua José Domingos de Angelis, e mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima sofreu lesões graves no braço e foi encaminhada ao pronto-socorro da cidade, onde passou por cirurgia. Uma idosa, moradora do imóvel e acamada, também precisou de atendimento médico após passar mal com o ocorrido.

Durante a ação no local, os agentes encontraram evidências de maus-tratos. Oito cães e um pássaro silvestre (canário-da-terra sem anilha) foram apreendidos pela Polícia Ambiental e encaminhados para avaliação veterinária. O ambiente apresentava péssimas condições de higiene, com fezes de animais espalhadas pelos cômodos e até roedores mortos no chão.