Afastado nesta quarta, policial é acusado de colaborar com hacker

De acordo com o que foi apurado pela reportagem, documentos da Corregedoria da Polícia Civil e manifestação do Ministério Público, Patrick Brito, então foragido e residindo na Sérvia, invadiu, em setembro de 2021, contas digitais de um médico, investigado na Operação Raio-X, e deu início a uma série de chantagens. Ele teria exigido pagamentos em criptomoedas sob ameaça de divulgar informações sigilosas e imagens privadas do médico e seus familiares.

A investigação aponta que essas imagens foram extraídas do celular do médico, apreendido pela Polícia Civil. As fotos teriam sido capturadas em uma sala restrita da unidade SECCOLD da DEIC de Araçatuba, em julho de 2021. Na ocasião, apenas o policial acusado e um outro estavam no local. Pouco tempo depois, as imagens foram enviadas a Patrick via WhatsApp, já na Sérvia.

Além da invasão das contas do médico (como Facebook, e-mails e contas telefônicas), Patrick também teria tentado aplicar fraudes bancárias com documentos da vítima, inclusive criando perfis falsos em plataformas como Nubank e PayPal.

Envolvimento do policial

Conforme apurou a reportagem, ainda de acordo com a corregedoria, o policial é suspeito de ter fornecido diretamente ao hacker as imagens e dados sigilosos, violando o dever funcional de sigilo. Ele teve acesso ao celular do médico no momento da extração de dados com o software Cellebrite, o que teria possibilitado o vazamento do conteúdo.