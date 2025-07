Colisão fatal: estudante de 18 anos pilotava sem habilitação

Um grave acidente de trânsito registrado no início da noite dessa quarta-feira, 23, em Araçatuba, resultou na morte de Fernando Caris Bertolucci, de apenas 18 anos. O jovem conduzia uma motocicleta Honda CBX 250 Twister, de cor preta, pela avenida Saudade, onde aconteceu a batida com um veículo GM Tracker conduzido por uma professora de 71 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o impacto ocorreu no cruzamento com a rua Euclides da Cunha, na região central da cidade. O choque foi frontal, e o jovem motociclista foi arremessado sob outro carro que estava estacionado. Fernando morreu ainda no local. A condutora do veículo não se feriu.

Segundo o boletim de ocorrência, Fernando não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Ele pilotava a moto que pertencia a seu irmão. A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos no local do acidente. Exames foram requisitados ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal), tanto para necropsia da vítima quanto para apuração da dinâmica da colisão.