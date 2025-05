Casal que morreu em grave acidente na SP-425 é identificado

Foram identificadas as vítimas do trágico acidente que ocorreu na tarde de terça-feira, 6, na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Estrela do Norte, região de Presidente Prudente. Josézito Rosa Lima, de 71 anos, e Marinalva Alves Lima, de 69, naturais de Rinópolis, cidade da região de Araçatuba, estavam em um carro com placas da cidade quando colidiram com uma carreta. Ambos morreram no local.

O impacto da batida, registrada no quilômetro 501 da rodovia, foi tão forte que o veículo em que o casal estava se partiu ao meio. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o caminhoneiro envolvido na colisão não teve ferimentos. A perícia esteve no local e irá apurar as causas do acidente. O ponto da colisão fica próximo ao trevo de Sandovalina.

Os corpos das vítimas foram levados para Rinópolis, onde foram velados e sepultados na tarde de quarta-feira, 7, no Cemitério Municipal da cidade. Familiares e moradores da região prestaram as últimas homenagens ao casal, muito conhecido na comunidade local. A notícia causou grande comoção entre amigos e vizinhos.