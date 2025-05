Colisão entre carro e ônibus deixa idoso morto na SP-294

Um grave acidente registrado na manhã deste domingo, 4, resultou na morte de um idoso na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), na altura do km 613, em Flórida Paulista, aproximadamente 120 km de Araçatuba.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a colisão foi frontal e envolveu um carro de passeio e um ônibus que voltava de uma viagem religiosa com destino a Osvaldo Cruz. O coletivo havia saído de Dracena e transportava cerca de 46 participantes de uma peregrinação organizada pelo Santuário São José.

As causas do acidente ainda serão investigadas. De acordo com os policiais, o carro seguia na direção contrária ao do ônibus no momento da batida. O motorista do automóvel, um homem idoso, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já os ocupantes do ônibus, incluindo o motorista e os fiéis, não sofreram ferimentos.