Ação do BAEP termina com dois mortos, drogas e armas apreendidas

Uma operação do Batalhão de Ações Especiais da Polícia (BAEP) resultou na morte de dois homens, além da apreensão de 13 quilos de drogas e cinco armas de fogo, na noite da última sexta-feira (2), na estrada vicinal Senador Teotônio Vilela, que liga os municípios de Birigui e Araçatuba.

Os suspeitos foram identificados como Arlindo Jovino, de 42 anos, e Adenilson Siqueira Lima, de 43, conhecido como “Pirulito”. Segundo informações apuradas pela reportagem junto à polícia, ambos seriam membros de uma facção criminosa atuante na região e estariam transportando drogas e armamento de Araçatuba para Birigui, utilizando um VW Golf de cor cinza.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 20h40, uma equipe do BAEP realizava patrulhamento na rodovia após receber denúncia sobre o veículo. Ao localizar o carro com as características indicadas, os policiais realizaram a abordagem. Durante o cerco e desembarque, os dois ocupantes teriam sacado armas e apontado na direção dos agentes, que revidaram em legítima defesa.