Dupla morre em tiroteio com policiais entre Araçatuba e Birigui

Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos estavam em um Golf preto, ocupado por um condutor e um passageiro. Durante patrulhamento na rodovia, os policiais tentaram abordar o veículo, mas os ocupantes desobedeceram à ordem de parada e atiraram contra a equipe do BAEP. Os policiais revidaram, iniciando um confronto armado.

Dois homens morreram na noite desta sexta-feira (2), após troca de tiros com policiais do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), na Rodovia Teotônio Vilela (Guatambu), entre Araçatuba e Birigui .

Eles foram identificados preliminarmente pelos apelidos “Ar” e “Pirulito”, moradores de Araçatuba, com antecedentes criminais e possível ligação com uma facção criminosa.

Durante a revista no interior do carro, foram encontradas drogas. Até o momento, não foi informado o destino dos entorpecentes nem o sentido em que o veículo trafegava no momento da tentativa de abordagem.

O local do confronto foi isolado para os trabalhos da Perícia Técnica. A ocorrência segue em andamento, e mais informações devem ser divulgadas pelas autoridades nas próximas horas.