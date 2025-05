Mulher fere companheiro com faca ao se defender de agressões

Na noite da última quinta-feira (1º), uma ocorrência de violência doméstica mobilizou equipes da Polícia Militar, acionadas via COPOM para atendimento no bairro Ceac, em Pereira Barreto.

No local, os policiais encontraram um homem de 23 anos, servente, sentado na calçada com ferimentos na testa, tórax e mão esquerda. As lesões foram confirmadas como provocadas por arma branca. Ele recebeu atendimento da Unidade de Resgate e foi posteriormente liberado do pronto-socorro.

Dentro da residência, a vítima, uma jovem de 22 anos, atendente, relatou que, após um passeio com o companheiro durante o dia, ele passou a apresentar comportamento agressivo. Segundo seu depoimento, ele começou a quebrar objetos da casa e iniciou uma série de agressões físicas, incluindo socos no rosto, puxões de cabelo e ameaças verbais.