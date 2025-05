Homem de 49 anos é flagrado dirigindo embriagado após colisão

Segundo o boletim de ocorrência, a moto conduzida pelo homem de 49 anos colidiu na traseira de outra motocicleta pilotada por um rapaz de 36 anos. Ambos trafegavam no mesmo sentido da via.

Durante o atendimento da Guarda Municipal, ambos aceitaram realizar o teste do etilômetro. O resultado apontou 0,67 mg/L de álcool por litro de ar alveolar no teste do causador do acidente, valor considerado crime de trânsito. Já o segundo registrou 0,12 mg/L, considerado infração de trânsito.

O primeiro motociclista., além de estar embriagado, conduzia uma motocicleta sem portar documentos do veículo e não possuía Carteira Nacional de Habilitação. A moto foi apreendida no local. O suspeito ainda solicitou a contraprova, sendo encaminhado para coleta de sangue.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Araçatuba e será investigado. A autoridade policial optou por não efetuar prisão em flagrante e aguardar o laudo da contraprova para eventual responsabilização penal.