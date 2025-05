Motociclista morre em colisão traseira com carreta na SP-300

Um grave acidente registrado na manhã desta quinta-feira, 1º, feriado do Dia do Trabalhador, resultou na morte de um jovem motociclista de 18 anos na rodovia Marechal Rondon (SP-300), altura do km 564,350, em Bento de Abreu. O jovem ainda não teve a identidade revelada pela policia.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 7h20. Uma motocicleta, que transitava no sentido Rubiácea a Valparaíso, colidiu na traseira de uma carreta bitrem que seguia na mesma direção. As causas do acidente ainda serão investigadas.

O condutor da motocicleta chegou a ser socorrido e levado ao Pronto-socorro Municipal de Valparaíso, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.