Patrick Brito vira réu por ameaças e ataques a policiais

No caso da policial Cindy Orsi, a denúncia destaca que as mensagens de Brito buscavam atingir sua honra e reputação, especialmente porque ela concorria a uma vaga de delegada da Polícia Federal à época. O réu afirmou que enviou à ouvidoria e a um advogado do concurso um relatório com supostas irregularidades cometidas por ela, acompanhando a frase "olho por olho, dente por dente".

Encaminhamentos

Além de aceitar a denúncia contra Brito, o juiz determinou diligências complementares, como a juntada de antecedentes e certidões criminais do acusado. Também foi acolhido o pedido do Ministério Público para arquivar o inquérito policial no que diz respeito a outros investigados.

Por fim, a decisão judicial aponta que poderá ser analisado um possível conflito de competência sobre uma suposta denunciação caluniosa contra a policial Cindy Orsi, tema que pode ser submetido ao Superior Tribunal de Justiça.