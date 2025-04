Tentativa de furto em banco termina com prisão em flagrante

Na madrugada desta quarta-feira (30), por volta da 1h, um homem foi preso em flagrante após invadir e tentar furtar uma agência bancária localizada no centro de Pereira Barreto, interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, a porta da agência apresentava sinais de arrombamento e o interior estava sujo de barro, com diversas pegadas. Uma placa de sinalização de trânsito, utilizada para forçar a entrada, foi encontrada caída dentro do local. Também foram registrados danos materiais, como uma lixeira destruída e marcas de tentativa de arrombamento em um caixa eletrônico.

O suspeito, de 40 anos, desocupado e com antecedentes criminais, foi localizado nas imediações da agência. Ao ser abordado, confessou que havia invadido o banco com a intenção de furtar dinheiro dos caixas eletrônicos. Ainda segundo a PM, após não conseguir completar o furto, ele fugiu e, em seguida, arremessou pedras contra outra agência bancária próxima, sem causar danos.