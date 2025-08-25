Mulher de 49 anos é encontrada morta e nua em casa em Penápolis

A Polícia Civil de Penápolis abriu investigação para apurar a morte de Rosinei Simões, 49 anos, encontrada nua e sem vida sobre a cama de sua residência, no bairro Vila Rocha, na noite do último domingo (24).
De acordo com o boletim de ocorrência, um cunhado da vítima tentou contato ao longo do dia, mas não obteve resposta. Preocupado, foi até a casa acompanhado da esposa. Ao chamar por Rosinei e não ser atendido, pulou o muro e, pela janela, percebeu que ela estava deitada na cama, sem roupas. A Polícia Militar foi acionada e precisou arrombar uma das portas para entrar no imóvel.
Durante a perícia, os técnicos constataram sinais de violência e encontraram um cabo de carregador de celular enrolado no braço direito da vítima. O Instituto de Criminalística realizou levantamentos no local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) antes de ser liberado para a família.
Velório e sepultamento
O velório de Rosinei Simões acontece na Capela Bom Pastor Memorial de Penápolis. O sepultamento está marcado para esta terça-feira (26), às 10h, no Cemitério Municipal. A vítima residia na rua Primeiro de Maio, no bairro Vila Rocha.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.