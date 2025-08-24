Araçatuba terá 400 apartamentos do Minha Casa Minha Vida

Araçatuba foi contemplada com 400 apartamentos da Faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, voltada a famílias com renda mensal de até R$ 2.850. As unidades serão construídas na Rua Armando Vitro, no Jardim Pinheiros, próximo ao Hot Planet, em um investimento estimado em R$ 64 milhões.

O empreendimento receberá o nome de Residencial Antônio César Salibe, em homenagem ao engenheiro agrônomo e líder do setor sucroenergético que faleceu em abril deste ano, aos 76 anos.

Serão três módulos, somando 25 torres e 23,1 mil m² de área construída. Cada apartamento terá 42,22 m². A obra ficará a cargo da Auge Engenharia, sediada em Araçatuba, com prazo de conclusão previsto em 18 meses.

Financiamento e subsídio