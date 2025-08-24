Araçatuba terá 400 apartamentos do Minha Casa Minha Vida

Araçatuba foi contemplada com 400 apartamentos da Faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, voltada a famílias com renda mensal de até R$ 2.850. As unidades serão construídas na Rua Armando Vitro, no Jardim Pinheiros, próximo ao Hot Planet, em um investimento estimado em R$ 64 milhões.
O empreendimento receberá o nome de Residencial Antônio César Salibe, em homenagem ao engenheiro agrônomo e líder do setor sucroenergético que faleceu em abril deste ano, aos 76 anos.
Serão três módulos, somando 25 torres e 23,1 mil m² de área construída. Cada apartamento terá 42,22 m². A obra ficará a cargo da Auge Engenharia, sediada em Araçatuba, com prazo de conclusão previsto em 18 meses.
Financiamento e subsídio
O projeto será custeado pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), da Caixa Econômica Federal. Pelo modelo do Minha Casa Minha Vida Faixa 1, o Governo Federal cobre a maior parte do valor e os beneficiários pagam parcelas simbólicas, a partir de R$ 80. A prioridade será para famílias inscritas em programas sociais, como Bolsa Família e BPC.
Estrutura do residencial
O Residencial Antônio César Salibe contará com portaria, biblioteca e bicicletário em todos os módulos. A divisão será a seguinte:
- Módulo 1: 9 torres, 144 unidades, 8.351,73 m² construídos
- Módulo 2: 9 torres, 144 unidades, 8.351,73 m² construídos
- Módulo 3: 7 torres, 112 unidades, 6.495,79 m² construídos
As áreas de terreno somam mais de 27 mil m².
Apoio político
Na sexta-feira (22), o deputado Luiz Cláudio Marcolino (PT) e o vereador Denilson Pichitelli (Republicanos) estiveram na Prefeitura para discutir os detalhes do empreendimento com o prefeito Lucas Zanatta (PL). A articulação também contou com o apoio da deputada federal Renata Abreu (Podemos).
“São famílias que dificilmente conseguiriam comprar um imóvel, por isso estamos contentes em viabilizar este empreendimento em Araçatuba”, destacou Pichitelli.
