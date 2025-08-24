25 de agosto de 2025
HABITAÇÃO

Araçatuba terá 400 apartamentos do Minha Casa Minha Vida

Por Guilherme Renan | da Redação
Divulgação
Unidades do Residencial Antônio César Salibe atenderão famílias de baixa renda
Unidades do Residencial Antônio César Salibe atenderão famílias de baixa renda

Araçatuba foi contemplada com 400 apartamentos da Faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, voltada a famílias com renda mensal de até R$ 2.850. As unidades serão construídas na Rua Armando Vitro, no Jardim Pinheiros, próximo ao Hot Planet, em um investimento estimado em R$ 64 milhões.

O empreendimento receberá o nome de Residencial Antônio César Salibe, em homenagem ao engenheiro agrônomo e líder do setor sucroenergético que faleceu em abril deste ano, aos 76 anos.

Serão três módulos, somando 25 torres e 23,1 mil m² de área construída. Cada apartamento terá 42,22 m². A obra ficará a cargo da Auge Engenharia, sediada em Araçatuba, com prazo de conclusão previsto em 18 meses.

Financiamento e subsídio

O projeto será custeado pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), da Caixa Econômica Federal. Pelo modelo do Minha Casa Minha Vida Faixa 1, o Governo Federal cobre a maior parte do valor e os beneficiários pagam parcelas simbólicas, a partir de R$ 80. A prioridade será para famílias inscritas em programas sociais, como Bolsa Família e BPC.

Estrutura do residencial

O Residencial Antônio César Salibe contará com portaria, biblioteca e bicicletário em todos os módulos. A divisão será a seguinte:

  • Módulo 1: 9 torres, 144 unidades, 8.351,73 m² construídos
  • Módulo 2: 9 torres, 144 unidades, 8.351,73 m² construídos
  • Módulo 3: 7 torres, 112 unidades, 6.495,79 m² construídos

As áreas de terreno somam mais de 27 mil m².

Apoio político

Na sexta-feira (22), o deputado Luiz Cláudio Marcolino (PT) e o vereador Denilson Pichitelli (Republicanos) estiveram na Prefeitura para discutir os detalhes do empreendimento com o prefeito Lucas Zanatta (PL). A articulação também contou com o apoio da deputada federal Renata Abreu (Podemos).

“São famílias que dificilmente conseguiriam comprar um imóvel, por isso estamos contentes em viabilizar este empreendimento em Araçatuba”, destacou Pichitelli.

