Borracheiro de 59 anos morre atropelado por carreta em oficina

Um acidente trágico foi registrado na manhã dessa segunda-feira, 25, em Martinópolis, a aproximadamente 120 km de Araçatuba. O borracheiro Reginaldo José dos Santos, de 59 anos, morreu após ser atropelado pela carreta de um cliente no pátio de sua própria borracharia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista havia estacionado o veículo para realizar a troca de pneus, mas, enquanto aguardava, decidiu permanecer na cabine do caminhão. Em determinado momento, ao manobrar para liberar espaço para outra carreta, percebeu pelo retrovisor a vítima debaixo do veículo.

O condutor entrou em desespero e pediu ajuda no posto de combustíveis vizinho, onde uma equipe da Polícia Militar estava de prontidão. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o borracheiro, que chegou a ser encaminhado à Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu aos ferimentos.