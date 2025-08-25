Assassinato brutal em Birigui leva empresário a júri popular

O empresário Paulo César Machado, acusado de matar o funcionário Rafael da Silva Cardozo, em outubro de 2022, será julgado nesta terça-feira, 26, a partir das 9h, no Fórum de Birigui. O julgamento será conduzido pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda, com atuação do promotor de Justiça Rodrigo Marcondes Mazzilli. A sessão será aberta ao público.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, Paulo César teria matado Rafael por motivo fútil, durante uma discussão sobre o uso do celular da empresa. O crime foi classificado como homicídio qualificado, por dificultar a defesa da vítima, além da ocultação de cadáver.

A acusação narra que, após desentendimentos anteriores, no dia do crime o empresário tentou aplicar um golpe de “mata-leão” na vítima e, não conseguindo, usou uma corda para desmaiá-la. Em seguida, golpeou Rafael com um pedaço de madeira na cabeça, causando a morte por traumatismo cranioencefálico.