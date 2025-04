Criança de 7 anos morre após acidente com churrasqueira

Morreu na segunda-feira, 28, no Hospital Padre Albino, em Catanduva, o menino Maxwell Henrichy de Brito Andrade, de apenas 7 anos. Ele estava internado na unidade de referência no tratamento de queimaduras desde o domingo de Páscoa, quando se feriu gravemente em um acidente envolvendo uma churrasqueira em Avanhandava.

De acordo com informações divulgadas nessa terça-feira, 29, o caso aconteceu no início da tarde, enquanto Maxwell estava com o irmão, de 13 anos. A mãe das crianças, de 41 anos, teria tentado acender a churrasqueira utilizando etanol. O líquido inflamável escorreu das mãos da mulher e causou uma explosão, atingindo a ela, os dois filhos e também sua enteada, de 16 anos.

Após os primeiros socorros em Avanhandava, os feridos foram transferidos para Penápolis e, em seguida, para Catanduva.