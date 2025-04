Operação policial prende dupla com drogas e arma ilegal

Uma ação da Polícia Militar em Andradina terminou com dois homens presos na noite de sexta-feira, 25. A operação foi realizada por volta das 21h30 no bairro Benfica, durante patrulhamento de rotina.

Os policiais flagraram um motoboy saindo de uma casa suspeita. Na abordagem, foram encontrados drogas e dinheiro com o suspeito, que admitiu ter comprado os entorpecentes na residência de onde havia saído momentos antes.

Com o reforço da Força Patrulha, as equipes foram até o imóvel e localizaram o morador, um comerciante que tentou fugir, mas foi capturado. No local, apreenderam um revólver calibre .32 com numeração suprimida, munições, maconha, crack, cocaína, ecstasy, balança de precisão, câmeras e dinheiro.