Casal é condenado por morte de mulher atacada por cães

O casal dono dos cães que atacaram e mataram uma mulher em Penápolis, em agosto de 2024, foi condenado por homicídio culposo. A sentença foi publicada em 15 de abril, e ainda cabe recurso. Além da pena, eles também terão de indenizar os familiares da vítima em R$ 100 mil.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de São Paulo, os responsáveis negligenciaram o dever de cuidado com os animais, o que resultou na tragédia. A mulher foi condenada a um ano e dois meses em regime aberto, e o marido, a um ano e nove meses em regime semiaberto.

O ataque aconteceu em uma propriedade rural no dia 16 de agosto de 2024. Quatro cães, sendo três pit bulls e um sem raça definida, invadiram o local e atacaram Luiza Pereira dos Santos, que tinha 57 anos. O filho dela encontrou a mãe ferida e cercada pelos animais.