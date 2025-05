VÍDEO: Touro arremessa fotógrafo durante rodeio em Votuporanga

Um momento tenso marcou o rodeio de Votuporanga, aproximadamente 90 Km de Araçatuba, na sexta-feira (9), quando um fotógrafo foi atingido por um dos touros mais renomados do Brasil durante uma montaria. O acidente ocorreu enquanto o profissional trabalhava dentro da arena e foi registrado em vídeo por quem acompanhava o evento.

Nas imagens, o fotógrafo aparece sendo arremessado para o alto pelo touro "Acesso Negado", conhecido no circuito nacional por seu alto valor e desempenho. Apesar do forte impacto, o homem conseguiu se levantar por conta própria e deixou a arena caminhando, chegando até a demonstrar bom humor diante da situação.

De acordo com a organização do Votu International Rodeo, ele recebeu atendimento imediato da equipe médica presente no local e foi levado à ambulância do evento, de onde foi encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga.