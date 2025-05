Policial da reserva é preso por furto de queijo em Araçatuba

Um policial militar da reserva, de 55 anos, foi preso em flagrante na noite do último domingo (11), em Araçatuba, após ser acusado de furtar um pacote de queijo fatiado em um supermercado da cidade. O caso ganhou contornos ainda mais graves quando, durante a abordagem, foi constatado que ele portava uma arma com a documentação vencida.

Segundo apurado pela reportagem, o homem, identificado como Fernando dos Santos Correa, já era suspeito de cometer outros furtos no mesmo local e, por isso, passou a ser monitorado pela equipe de segurança do estabelecimento. As câmeras registraram o momento em que ele selecionou um pacote de queijo mussarela fatiado, de 792 gramas, na seção de frios.

Após consumir uma refeição no restaurante interno do supermercado, o ex-policial dirigiu-se ao caixa. No trajeto, ele teria parado em um ponto cego das câmeras e escondido o queijo debaixo de uma bolsa. No caixa, pagou por outros produtos, mas não registrou o queijo entre os itens adquiridos. Depois, ainda transferiu o produto furtado para uma sacola plástica.