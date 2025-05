Serralheiro agride vizinho com facão por som alto em Araçatuba

Um cozinheiro de 23 anos foi atacado com golpes de facão por um vizinho, um serralheiro de 40 anos, na noite desse domingo, 11, no bairro Guanabara, em Araçatuba. O motivo da agressão teria sido o volume alto do som vindo da residência da vítima, que, segundo o autor, estaria incomodando seu filho, diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o serralheiro inicialmente acionou a Polícia Militar, por meio do telefone 190, para tentar resolver a situação. No entanto, antes da chegada da viatura, ele decidiu confrontar o vizinho pessoalmente, levando consigo um facão.

Ao chegar à residência do cozinheiro, houve uma discussão entre os dois que rapidamente evoluiu para uma luta corporal. Durante o confronto, o serralheiro desferiu golpes de facão que atingiram as pernas, braços e mãos da vítima.