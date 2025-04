Seletivo de Birigui bate 6 mil inscritos; prova será dia 4

A Prefeitura de Birigui confirmou para o próximo domingo, 4 de maio, a realização da prova escrita do processo seletivo nº 02/2025, que registrou 6.258 candidatos inscritos. O certame oferece 82 vagas em 11 funções, nas áreas da saúde e do setor operacional.

Os locais de prova serão divulgados na terça-feira, 29 de abril, por meio do Diário Oficial Eletrônico do Município (DOEM), disponível em www.birigui.sp.gov.br.

As vagas são para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários entre R$ 1.519,11 e R$ 6.089,10. As funções com maior número de vagas são auxiliar administrativo de saúde (24), enfermeiro (15) e técnico de enfermagem (15). Também há vagas para coletor de lixo, motorista de veículos pesados, operador de máquinas, tratorista, borracheiro, carpinteiro telhadista, auxiliar em saúde bucal e coordenador de atenção básica de saúde.