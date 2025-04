VÍDEO: Motorista perde o controle e caminhão tomba na Rondon

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista – cuja identidade não foi divulgada – conduzia o caminhão quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do veículo. O caminhão saiu da pista, bateu contra um barranco e acabou tombando às margens da rodovia.

Um caminhão tombou após o motorista perder o controle da direção e colidir contra um barranco na manhã desta quinta-feira (24), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300). O acidente ocorreu por volta das 6h30, na altura do km 519, no sentido Birigui–Araçatuba, próximo a um dos acessos à cidade de Birigui.

Equipes da concessionária Via Rondon estiveram no local para auxiliar na remoção do veículo e prestar apoio. A rodovia não precisou ser interditada, e o tráfego fluiu normalmente durante o atendimento da ocorrência.

As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.