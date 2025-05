Show de Thiaguinho e Belo no Adhemarzão causa preocupação

O anúncio do show dos cantores Thiaguinho e Belo, marcado para o dia 12 de julho, no Estádio Municipal Adhemar de Barros (Adhemarzão), em Araçatuba, gerou insatisfação e preocupação entre membros da Torcida Piratas Canarinho, ligada à Associação Esportiva Araçatuba (AEA). O temor é de que a estrutura do evento danifique o gramado do estádio, comprometendo o desempenho do time na Copa Paulista, que começa em 15 de junho.

A AEA retorna à competição após duas décadas de ausência e terá o Adhemarzão como palco de seus jogos. Para os torcedores, o gramado é um patrimônio da comunidade esportiva e precisa estar em perfeitas condições para garantir a integridade do elenco e a qualidade técnica das partidas.

“O estádio é público, mas também é nosso. Vamos fiscalizar as condições do campo antes e depois do evento. Não aceitaremos que um show prejudique o time em um momento histórico”, declarou Michael Luis Correia, presidente da Torcida Piratas Canarinho.