'Ele estava com faca': acompanhante vive terror em motel; VÍDEO

Ao chegar ao motel, o homem já a aguardava no quarto. Ela, como de costume, não estacionou seu carro dentro do estacionamento do quarto. Após cumprimentá-lo, foi ao banheiro tomar banho. Foi nesse momento, ao sair do chuveiro, que tudo mudou.

Segundo ela o encontro foi marcado após insistência do suposto cliente, com quem ela havia trocado mensagens por alguns dias. "Ele parecia insistente, mas educado. Como minha agenda estava cheia, demorei para aceitar. Quando vi que ele estava tentando fazia tempo, resolvi atender, mesmo não sendo um dos locais que costumo frequentar", contou.

"Ele estava com uma faca e mandou que eu deitasse. Fiquei paralisada. Em seguida, me amarrou com enforca-gatos e tomou meu celular. Fez várias transferências via PIX para ele mesmo, num total de quase R$ 20 mil", revelou.

O terror, no entanto, não parou por aí. Segundo ela, o agressor afirmou que colocaria a vítima no porta-malas do próprio carro e a levaria a um segundo local, onde, segundo ele, "alguém a esperava". Enquanto o homem se dirigia ao carro da vítima para manobrá-lo até o quarto, ela reuniu forças e conseguiu se soltar, estourando as amarras de plástico.

"Foi instinto de sobrevivência. Eu só pensava em sair dali viva. Corri para a recepção do motel, pedindo socorro", disse emocionada.