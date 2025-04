Discussão por traição termina em agressão no centro de Araçatuba

Uma enfermeira de 44 anos registrou boletim de ocorrência na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), no último sábado, 19, após ser agredida pelo namorado, um homem de 42 anos, com quem mantinha um relacionamento.

Segundo o relato da vítima, a agressão ocorreu na sexta-feira, 18, durante um curso do qual ambos participavam, realizado em uma instituição localizada na rua Quinze de Novembro, no centro de Araçatuba. A motivação teria sido a descoberta de um envolvimento amoroso do companheiro com outra mulher.

Ao confrontar o namorado sobre a suposta traição, ele teria se levantado e saiu em direção ao veículo. A enfermeira foi até ele e, ao entrar no veículo, o homem teria segurado a enfermeira pelo pescoço, além de desferir socos e chutes. Para conseguir escapar, ela pegou a chave do carro e retornou para dentro da instituição.