Acusados de matar empresário em Araçatuba vão a júri nesta 5ª

Ricardo Perminio dos Santos, proprietário de um lava-jato no bairro Santa Maria, em Araçatuba, foi assassinado a tiros em seu local de trabalho após ser surpreendido por dois homens em uma motocicleta. O crime, ocorrido em 6 de julho de 2021, teria sido motivado por uma dívida de aproximadamente R$ 1.000 com um suposto agiota.

Nesta quinta-feira, 8 de maio, os réus C. M. V. e M. V. O. L. serão julgados pelo Tribunal do Júri no Fórum de Araçatuba. Ambos respondem por homicídio qualificado e corrupção de menor, crime que teria contado ainda com a participação de um adolescente, J. M. H. P., responsável por pilotar a moto usada no assassinato.

Segundo o Ministério Público, C. M. V. teria encomendado a morte de Ricardo, com quem mantinha uma relação de cobrança devido a um empréstimo. M. V. O. L., conforme a acusação, foi o autor dos disparos que atingiram a vítima, enquanto o menor conduziu a motocicleta até o local do crime.