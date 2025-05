Fisioterapeuta de Araçatuba morre atropelada no litoral paulista

O sepultamento de Aline Carolina Cini, de 41 anos, aconteceu nessa quarta-feira, 7, em Araçatuba, onde ela nasceu. A fisioterapeuta foi atropelada por um ônibus do transporte municipal na tarde de segunda-feira, 5, no Guarujá. Uma outra mulher, de 33 anos, que a acompanhava, também foi atingida e sofreu ferimentos. As duas foram socorridas e levadas ao Hospital Santo Amaro.

Aline trabalhava no Hospital de Base de São José do Rio Preto e, segundo nota da instituição, era uma profissional querida por colegas e pacientes. Ela chegou a passar por cirurgia após sofrer fraturas e um grave ferimento na perna, mas não resistiu. A mulher mais jovem teve um ferimento no pé e foi liberada após atendimento. O acidente aconteceu no cruzamento da rua Petrópolis com a avenida Leomil.

Segundo o motorista do coletivo, ele não viu as duas mulheres ao fazer uma conversão à direita e só percebeu o impacto ao ouvir gritos. O teste do bafômetro foi feito e deu negativo para ingestão de álcool. O caso foi registrado pela polícia como lesão corporal culposa na direção de veículo. A investigação segue em andamento para esclarecer as causas do atropelamento.