Região de Araçatuba recebe radares em rodovias estaduais

Estão sendo instalados neste mês de maio os novos radares de velocidade em trechos de rodovias estaduais que cortam áreas urbanas de cidades da região de Araçatuba. Os equipamentos, implantados pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem), devem começar a operar ainda no primeiro semestre de 2025.

A medida faz parte do Plano de Segurança Viária, que tem como meta reduzir pela metade o número de mortes no trânsito até 2030. Segundo o DER, a escolha dos locais levou em conta estudos técnicos que analisam riscos e histórico de acidentes.

De acordo com o departamento, as coordenadas exatas de cada radar serão divulgadas no site oficial do DER-SP após a conclusão da instalação. A expectativa é de que a fiscalização eletrônica contribua para uma redução de 25% a 40% nas ocorrências, especialmente nos trechos com fluxo intenso e travessia de pedestres.