Rafael, 2 anos, morre após receber remédio errado em hospital

A cidade de Andradina está abalada desde a noite da última terça-feira (6/5) pela morte do pequeno José Rafael dos Santos Sailvano de Souza, de apenas 2 anos, ocorrida em um hospital particular da cidade após um erro na administração de medicamento. A tragédia envolveu uma técnica de enfermagem que, segundo as autoridades, aplicou o remédio errado na criança, levando à sua morte em menos de duas horas após sua entrada na unidade.

De acordo com informações preliminares, José Rafael deu entrada no hospital por volta das 21h50, apresentando um quadro de bronquiolite. A médica responsável prescreveu a aplicação intravenosa de 100 ml de hidrocortisona como parte do tratamento. Após o atendimento, a criança foi levada à sala de aplicação, onde recebeu a medicação de uma técnica de enfermagem.

Minutos após a aplicação, a médica constatou sinais graves no menino: coloração arroxeada, vômitos e secreções. Foram iniciados imediatamente os procedimentos de reanimação, mas, apesar dos esforços da equipe, o óbito foi registrado por volta das 23h45.