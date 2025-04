Araçatuba decreta luto oficial de 7 dias pela morte do Papa

Com o decreto municipal, todas as bandeiras das repartições públicas estarão hasteadas a meio-mastro durante a semana, como sinal de respeito à memória do pontífice argentino, nascido Jorge Mario Bergoglio.

“Expresso meu pesar à comunidade católica nesse momento de tristeza. O Papa Francisco, como um homem de Deus, defendeu os mais pobres, trabalhou pela paz e se dedicou com diálogo franco e constante pela construção da fraternidade entre os povos. Viveu bem o Evangelho. Que descanse em paz”, declarou Zanatta.

A vice-prefeita, Nice Zucon, também se manifestou sobre a perda. “O Papa fez hoje sua Páscoa. Ele quis passar a Páscoa do Senhor com os fiéis na Praça de São Pedro no Domingo. Sua mensagem durante a bênção, do balcão da Basílica de São Pedro, é como um testamento de amor aos seres humanos e incansável luta pela paz. O servo fiel retornou à Casa do Pai”, refletiu.

Francisco foi o primeiro papa latino-americano da história e tornou-se símbolo global de simplicidade, humildade e compromisso com causas sociais. Sua morte mobilizou lideranças e fiéis em todo o mundo.