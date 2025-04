Uma 'Pasquetta' marcada pela tristeza: morre o Papa Francisco

O tradicional “Lunedì dell’Angelo”, ou “Pasquetta”, dia em que os italianos costumam celebrar a vida com passeios ao ar livre e momentos de confraternização após a Páscoa, o início da primavera, está profundamente ofuscado pela notícia do falecimento do Papa Francisco, aos 88 anos.

Na manhã desta segunda-feira, 21 de abril, quando famílias se reúnem em parques e campos, o Vaticano confirma a morte do pontífice, ocorrida na Casa Santa Marta, após semanas de agravamento de sua saúde. A notícia se espalha rapidamente, trazendo um tom de luto e reflexão a uma data geralmente associada à renovação, à esperança e à alegria.

Papa Francisco, o primeiro pontífice latino-americano e jesuíta da história da Igreja, será lembrado por sua humildade, firme compromisso com os mais pobres, seu apelo pela paz e pela justiça social, e pela sua mensagem incansável de misericórdia e inclusão.